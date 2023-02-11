Sputnik: польский пункт пропуска Бобровники закрыли из-за взяток таможенников

Закрытие таможенного пункта Бобровники на границе с Беларусью, возможно было вызвано вскрывшимися фактами взяточничества, передает Sputnik.

Польские СМИ сообщают, что 9 февраля было задержано 12 таможенников из этого пункта пропуска.

Среди возможных причин задержания называется, в том числе, и коррупция. Уточняется, что сведения сообщили два источника, которые не называются.

Дело ведут сотрудники польской региональной прокуратуры, пишет Sputnik.

Эту информацию пока не подтвердили правоохранительные органы Польши, поэтому ее нельзя считать официальной.

9 февраля польская сторона сообщила о закрытии погранперехода «Бобровники», сославшись на то, что такое решение принято из-за угрозы безопасности страны.