В Минобороны России рассказали об успешном проведении операции по выведению из строя части украинской энергетики.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что 10 февраля российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, использовав ракеты наземного, воздушного и морского базирования. В результате нанесения ударов все заявленные цели были поражены.

Примечательно, что войска РФ начали атаковать объекты украинской энергетики Украины после того, как диверсанты ВСУ совершили теракт на Крымском мосту.