Сербский президент Александр Вучич утверждает, что его страна вынуждена вводить антироссийские санкции.

Вечером субботы президент Сербии Александр Вучич публично заявил, что в ближайшее время администрация Будапешта будет вынуждена поддержать санкционное давление на Россию, оказываемое странами коллективного Запада. По данным Вучича, сербское государство само находится под западным давлением, что обуславливает будущие санкции Будапешта в отношении Москвы.

Известно, что ранее Александр Вучич заявлял о нежелании поддерживать пакеты санкций ЕС против России до тех пор, пока Сербии невыгодно их введение.