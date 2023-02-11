Профсоюзы Франции назначили на 7 марта национальную забастовку и угрожают заблокировать страну

Если правительство Франции не остановит рассмотрение проекта пенсионной реформы, то профсоюзы угрожают «заблокировать страну».

Французские профсоюзы объявили о проведении 7 марта всеобщей национальной забастовки в стране. Они призвали все слои населения остановить работу во всех социально-экономических отраслях.

Такую информацию озвучил глава профсоюза "Сила рабочих" Фредерик Суйо во время брифинга для СМИ.

На 7 марта назначено начало рассмотрения проекта пенсионных реформ в Сенате Франции.

Всеобщая забастовка объявлена на неопределенный срок.

11 февраля во всех регионах страны проходят манифестации, в которых принимают участие сотни тысяч французов. В некоторых городах начались беспорядки.