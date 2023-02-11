IHA Haber: после землетрясений в Турции появился разлом длиной 200 метров

Издание IHA Haber рассказало о разломе земли в турецкой провинции Haber после серии разрушительных катаклизмов.

Вечером субботы новостное агентство IHA Haber опубликовало снимки разлома земли в турецкой провинции Хатай, сделанные при помощи беспилотника. Известно, что глубина разлома превышает тридцать метров, а его длина составляет 200 метров. Местные фермеры утверждают, что во время разлома земли слышали странные звуки и видели дым зелёного цвета.

6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение с 1939 года, магнитуда которого составляет 7,7 баллов. По данным СМИ, в результате землетрясения и афтершоков погибло более 20 тысяч человек.