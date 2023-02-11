Турция намерена уйти из НАТО при условии вступления в блок Швеции и Финляндии

По информации news.rambler.ru, Анкара воспримет вхождение в альянс Швеции и Финляндии как оскорбление, в случае если эти страны будут приняты в НАТО без ее согласия.

Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил, что принятие скандинавских стран в Североатлантический альянс без ведома Турции недопустимо - это следует из устава организации.

А она, в свою очередь, выдвинула некоторые условия для вхождения Швеции и Финляндии в НАТО.

Эти условия, по мнению депутата, не соблюдаются, и вероятнее всего соблюдаться не будут и в дальнейшем.

Ухудшает положение дел варварский акт демонстративного сожжения Корана, совершенный в Стокгольме.

Как утверждает Алексей Чепа, Соединенные Штаты давно игнорируют требования международных договоров. Белый дом устанавливает свои собственные правила, которые "крутит как угодно".

Если же расширение НАТО за счет вступления скандинавских стран все-таки будет принято, не взирая на мнение Турции, то государство будет считать это "серьезным оскорблением".

В таких обстоятельствах турецкие власти могут принять решение о выходе Анкары из блока. Турция категорически против поддержки альянсом стран, которые она причислила к террористическим.