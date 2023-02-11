Беспорядки в Париже начались во время протесов против пенсионной реформы
2023-02-11 19:29
Протестующие вступили в стычку с полицейскими во время несогласованной акции в Париже.
11 февраля на акцию протеста вышло более ста тысяч человек, которые выразили своё несогласие с решением правительства произвести пенсионную реформу. Во время мероприятия протестующие вели себя агрессивно, бросая коктейли с зажигательной смесью и разбивая витрины по всему городу.
Во время массовых беспорядков МВД Франции приняло решение задействовать полицейских для разгона демонстрантов, после чего протестующие вступили в стычку с правоохранителями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей