Вучич: Сербии придется ввести санкции против России из-за давления Запада
2023-02-11 19:35
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербии придется ввести санкции против России под давлением Запада.
По его словам, скоро наступит момент, когда сербские власти будут вынуждены сделать такой шаг, а пока они ждут подходящего времени.
Ранее Вучич говорил о том, что в ближайшие пять-шесть месяцев произойдет серьезная эскалация украинского конфликта.
Он также отмечал, что страны Запада примут решение о поставках на Украину истребителей F-16, как ранее решили поставлять танки.
Опубликовано: Светлана Репина