Вучич: Сербии придется ввести санкции против России из-за давления Запада

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербии придется ввести санкции против России под давлением Запада.

По его словам, скоро наступит момент, когда сербские власти будут вынуждены сделать такой шаг, а пока они ждут подходящего времени.

Ранее Вучич говорил о том, что в ближайшие пять-шесть месяцев произойдет серьезная эскалация украинского конфликта.

Он также отмечал, что страны Запада примут решение о поставках на Украину истребителей F-16, как ранее решили поставлять танки.