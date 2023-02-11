Вершинин: Россия готова к переговорам с Киевом без предварительных условий

Представитель МИД РФ Сергей Вершинин рассказал о готовности России к переговорам с правительством Украины.

11 февраля замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин дал интервью журналистам издания "Звезда", где публично заявил, что правительство России готово возобновить полномасштабный переговорный процесс с украинской делегацией в случае, если администрация Киева не станет выдвигать никаких предварительных условий.

По мнению Вершинина, российско-украинские переговоры могут не состояться, пока Джозеф Байден занимает должность президента Соединённых Штатов.