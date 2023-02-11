Bloomberg: цены на акции американских компаний могут вырасти из-за борьбы за повышение планки госдолга США

Агентство Bloomberg сообщает, что борьба американских властей за повышение потолка госдолга может привести к росту цен на акции компаний США.

Аналитики отмечают, что Казначейство лишилось возможности заимствования средств, поэтому будет снимать их со своего счета в ФРС.

Поступление средств в финансовую систему страны поддержит цены на акции до снятия потолка госдолга.

На данный момент госдолг США превышает 31,5 трлн долларов. Джо Байден уже призвал повысить его предельный размер без предварительных условий.