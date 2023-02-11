В США осознали, что страна теряет позицию мирового технологического лидера

Обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев утверждает, что история с китайским аэростатом продемонстрировала США их технологическую отсталость.

После землетрясения в Турции Китай использовал свои современные спутники, чтобы заснять разрушения.

Это помогло справиться с последствиями стихийного бедствия, а заодно показало, насколько продвинутыми технологиями располагает КНР.

Косырев пишет, что в АТР США все еще занимают первое место. Однако экономический индекс Китая сейчас составляет 98,3, а США – 53,7.