Guardian: в деле о вечеринках Бориса Джонсона на Даунинг-стрит во время пандемии появились новые доказательства

Издание The Guardian сообщает, что в деле Бориса Джонсона о проведении вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии появились новые доказательства.

По информации издания, из-за этого полиция может возобновить расследование по данному делу.

Сообщается, что чиновники на Даунинг-стрит могли уничтожить улики еще до того, как началось расследование.

Ранее сообщалось, что во время локдауна Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании, бывал на частных вечеринках.