Грузия обвинила Киев во втягивании страны в боевые действия

По словам премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили, Украина втягивает Грузию в конфликт с РФ.

Он заявил, что Киев планирует открыть 2-й фронт и напрямую обращается к Грузии, передает Sputnik Грузия.

Глава грузинского правительства сообщил, что власти страны делают все, чтобы предотвратить участие страны в конфликте.

Гарибашвили уточнил, что на открытии второго фронта со стороны Грузии настаивал секретарь украинской СНБО Алексей Данилов, который аргументировал свой призыв тем, что это помогло бы Украине в сложившихся условиях на фронте.