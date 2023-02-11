Россияне застряли в индийском аэропорту на 15 часов без еды и воды

Более 300 туристов из России зависли в аэропорnу Индии в Нью-Дели. По рассказам людей, про них все забыли, оставив без воды и без возможности раздобыть еду.

Как сообщил Телеграм-канал Mash, Рейс SU233 до Москвы был запланирован на 5:50. При движении самолета по взлетно-посадочной полосе лопнуло колесо шасси.

После этого люди, пережив стресс, находились 4 часа на борту, выйти никто не разрешал. Потом они ждали два часа в аэропорту.

Затем людям объяснили, что все будет хорошо и попросили не создавать панику. Пассажирам обещали отвезти их в отель и в 00:30 часов отправить новым рейсом домой.

Люди вернулись в терминал, однако про них все забыли, никакой информации по рейсу нет.

Россияне не могут купить воду или еду, потому что карты не работают, а валюту все уже поменяли на рубли.