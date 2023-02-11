Nihon Keizai: ежедневное купание в ванне снижает риск развития заболеваний

Издание Nihon Keizai пишет, что ежедневное купание в ванне помогает снизить риск развития многих заболеваний.

Такой вывод сделали ученые под руководством профессора Синья Хаясаки, который проводит соответствующие наблюдения в течение трех лет.

Исследование показало, что люди, которые каждый день принимают ванну, на 29% реже болеют, чем те, кто купается реже двух раз в неделю.

Ученые выяснили, что купание в ванне снижает риск инсульта, инфаркта миокарда. Они рекомендуют принимать ванну 10 минут при температуре воды 40 градусов.