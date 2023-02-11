Генконсул РФ Терских: Япония меняет позицию по украинскому конфликту
2023-02-11 21:46
Генконсул России в Японии Александр Терских заявил, что в этой стране все чаше появляются взвешенные суждения об украинском конфликте.
По его словам, с начала спецоперации и до апреля в Японии в основном царили антироссийские настроения.
Ранее японское правительство сообщило, что международному сообществу следует поддерживать Украину.
Там посчитали, что это единственный путь для начала диалога с Россией и для завершения конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина