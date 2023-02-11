Турецкие волонтеры жалуются на гуманитарную помощь, прибывшую из стран Европы и США

Люди высказывают благодарность, но не понимают, зачем в нынешней ситуации им нужны туфли на шпильках, бикини, накладные ресницы, вечерние платья.

Турецкие волонтеры рассказали, какую помощь прислали им из Европы и Штатов.

Застиранное и сильно б\у белье, накладные ресницы, косметика, кружевные комбинации, вечерние наряды и разные другие предметы гардероба для вечеринок.

Коробки с гуманитаркой в Измире и Кахраманмараше забиты самыми ненужными вещами, заношенными, порой грязными, в мусоре и дурно пахнущими.

По словам волонтеров людям сейчас нужны палатки, газовые горелки, теплая, практичная одежда.

Видимо, возникли трудности с переводом и не все всё поняли правильно. Только так можно объяснить массовые коробки с нелепой гуманитаркой.

Информацию предоставил телеграм-канал Mash