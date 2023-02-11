Bloomberg: губернатор Флориды Десантис собирается баллотироваться на пост президента США

Агентство Bloomberg сообщает, что губернатор штата Флорида Рон Десантис намерен баллотироваться на пост президента США.

По информации агентства, сейчас он активно готовится к участию в выборах, консультируется со специалистами по поводу ведения предвыборной кампании.

В конце февраля должен состояться выездной семинар с участием Десантиса в Палм-Бич, туда приглашены потенциальные спонсоры и лидеры Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что многие республиканцы выступают против участия в выборах Дональда Трампа, поскольку считают его неудачником.