Bloomberg: губернатор Флориды Десантис собирается баллотироваться на пост президента США
2023-02-11 22:15
Агентство Bloomberg сообщает, что губернатор штата Флорида Рон Десантис намерен баллотироваться на пост президента США.
По информации агентства, сейчас он активно готовится к участию в выборах, консультируется со специалистами по поводу ведения предвыборной кампании.
В конце февраля должен состояться выездной семинар с участием Десантиса в Палм-Бич, туда приглашены потенциальные спонсоры и лидеры Республиканской партии.
Ранее сообщалось, что многие республиканцы выступают против участия в выборах Дональда Трампа, поскольку считают его неудачником.
Опубликовано: Светлана Репина