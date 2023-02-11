Американский юрист Аджаму Барака назвал вторичную цель правительства США в конфликте с Россией на территории Украины.

В субботу правозащитник Аджаму Барака оценил расследование журналиста Сеймура Херша, который утверждает, что за подрывом российских газопроводов "Северный поток" стоят американские водолазы, совершившие теракт в Балтийском море по приказу Джо Байдена. По мнению Бараки, действия по подрыву North Stream направлены не только против России, но и против Германии.

Аджаму Барака напомнил, что именно ФРГ являлась основной страной-потребительницей российского газа, который поступал по трубопроводам "Северный поток".