Эксперт аль-Джавабара: в ближайшие дни произойдет резкий скачок цен на нефть

Эксперт из ОАЭ Наиль аль-Джавабара заявил, что в ближайшие дни ожидается значительный рост цен на нефть.

По его словам, это связано с решением России о сокращении нефтедобычи из-за введения ценового потолка на энергоносители.

Наиль аль-Джавабара пояснил, что изменения объемов добычи крупными производителями всегда влияет на рыночную ситуацию.

Он также напомнил, что сейчас спрос на нефть будет только расти, в том числе из-за отмены антиковидных мер в Китае.