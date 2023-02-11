Американский политик Барака: Германия является второй целью США в украинском конфликте
2023-02-11 22:48
Американский политик Аджаму Барака заявил, что одна из целей США в украинском конфликте заключается в ослаблении Германии.
По его словам, ФРГ стала второй целью в конфликте с Россией, который Соединенные Штаты инициировали на территории Украины.
Такие комментарии Барака опубликовал в социальных сетях, комментируя возможную причастность США к подрыву «Северных потоков».
Ранее сообщалось, что украинский конфликт показал неспособность американской оборонной промышленности обеспечивать потребности государства.
Опубликовано: Светлана Репина