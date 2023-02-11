В Госдуме предложили лишать родивших за границей россиянок материнского капитала

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил лишить материнского капитала тех россиянок, которые рожают детей за границей.

По его словам, такие женщины не должны получать доступа к российским социальным программам.

В качестве примера Милонов напомнил о гражданках РФ, которые уехали рожать детей в Аргентину.

Он подчеркнул, что это попытка получить двойное гражданство «на халяву», а об аргентинских мамочках должна заботиться Аргентина.