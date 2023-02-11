В Госдуме предложили лишать родивших за границей россиянок материнского капитала
2023-02-11 22:57
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил лишить материнского капитала тех россиянок, которые рожают детей за границей.
По его словам, такие женщины не должны получать доступа к российским социальным программам.
В качестве примера Милонов напомнил о гражданках РФ, которые уехали рожать детей в Аргентину.
Он подчеркнул, что это попытка получить двойное гражданство «на халяву», а об аргентинских мамочках должна заботиться Аргентина.
Опубликовано: Светлана Репина