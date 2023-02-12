Президент Венгрии Новак: «Россия была, есть и будет»

2023-02-12 00:24

Президент Венгрии Каталин Новак назвала российскую экономику одной из определяющих в мире.

Она отметила, что РФ поддерживает тесные связи со многими странами за пределами западного мира.

По словам Новак, это необходимо учитывать в долгосрочной перспективе. Она также уточнила, что Россия была, есть и будет. 

При этом президент Венгрии отметила, что ее страна работает над снижением зависимости от российских энергоносителей, а Москва не станет для нее важнейшим партнером.

Опубликовано: Светлана Репина









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