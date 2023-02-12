Spiegel: украинские военные на обучении в Германии получат только общие знания о танках Leopard 2

Издание Spiegel сообщает, что с понедельника украинские военные будут проходить обучение эксплуатации танков Leopard 2 в Германии.

При этом сообщается, что военнослужащие смогут получить только общие знания об управлении боевыми машинами.

По информации издания, обучение будет проходить на полигоне, где учат использованию бронемашин пехоты.

Обучение украинских экипажей пройдет в максимально сжатые сроки, на него отводится всего два месяца.