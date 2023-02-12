Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского после предупреждения России
2023-02-12 01:06
Читатели издания Daily Mail обратились к Владимиру Зеленскому с критикой по поводу последствий поставок оружия Киеву.
Обращения последовали после заявления российского посольства в Великобритании о том, что РФ примет ответные меры.
Британцы обвинили Зеленского в том, что из-за него Великобританию втягивают в конфликт, стране приходится нести значительные расходы.
Досталось и британскому премьеру Риши Сунаку, которого обвинили в потакании Зеленскому и втягивании страны в опасную ситуацию.
Опубликовано: Светлана Репина