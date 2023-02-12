Anadolu: в Турции идет розыск более 100 подозреваемых в обрушении домов во время землетрясений

Агентство Anadolu сообщает, что в Турции ведут розыск более 100 подозреваемых в нарушении строительных норм.

Предполагается, что эти люди могут быть виновны в обрушении домов во время недавнего землетрясения.

По информации агентства, подозревают 131 человека, один из них уже арестован, для 113 вынесены постановления о задержании.

Турецкими службами безопасности также арестованы 98 человек, которых обвиняют в мародерстве после землетрясений.