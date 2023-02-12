Джастин Трюдо: неопознанный объект сбит канадскими и американскими самолетами

Сообщение о неопознанном объекте в небе над Канадой поступило от командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Недавно премьер Канады заявил о том, что объект был сбит.

По сообщению Джастина Трюдо остатки уничтоженного воздушного объекта будут собраны и изучены канадскими военными. Об этом проинформировали в ren.tv.

Ранее, 4 февраля, в небе над Северной Америкой был сбит китайский летательный аппарат. Его останки доставлены для исследования в Пентагон и ФБР.

10 февраля над Аляской был также замечен воздушный шар. Кому он принадлежал и с какой целью появился в небе, пока неизвестно.