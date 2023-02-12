Никита Михалков заявил, что Музей истории Екатеринбурга пытается развалить Россию

Режиссер возмущен словами сотрудника этого учреждения культуры о «русских колонизаторах».

Российский режиссер Никита Михалков после возвращения в строй после тяжелой болезни обвинил Музей истории Екатеринбурга в том, что тот якобы пытается развалить Россию, и раскритиковал Ельцин Центр, сообщает КП.

В новом выпуске «Бесогона» Никита Сергеевич заявил, что россиянам в условиях СВО пытаются внедрить идею о развале страны. Причем многие этому и не сопротивляются.

"Мы даже не можем набивший оскомину Ельцин Центр лишить разрушительного влияния, которым тот пользуется", - говорит Михалков.

Кинорежиссер также возмущен деятельностью Музея истории Екатеринбурга - из-за публикаций о «русских колонизаторах». Деятель культуры процитировал слова сотрудника этого музея Вячеслава Печняка, который назвал заселение и освоение Урала «российской колонизацией». А сам уральский регион – носителем «культуры несогласия».

"Какое ключевое слово? «Колонизация». Чем оно нивелируется? А тем, что «не так жестко, как было в США». Кого вы «лечите»? Когда одни народы вытесняли другие – это нормально, а когда пришли русские – это называлось «колонизацией»,- задается вопросом Михалков. - Это как?".

"На полном серьезе внутри единого народа внедряют в сознание, что русские колонизировали другие регионы страны. По капле в нас вводят эту инъекцию того, что нам нужно разваливаться, как единой стране", - режиссер заявил, что надо бороться с идеями о развале РФ.

Он подчеркнул, что "нужно бороться, чтобы не было подспудного провокационного навязывания идеи расчленения РФ, как это происходит в Екатеринбурге".