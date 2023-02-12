В квартире телеведущей Иды Галич случился мощный взрыв

Сын известного блогера чудом не пострадал. Звезда в соцсетях официально высказалась в связи с инцидентом.

Субботний вечер для 32-летней Иды Галич чуть было не обернулся настоящей трагедией.

В квартире телеведущей случился сильный взрыв, в результате его лишь чудом не пострадал ребенок, сообщает Экспресс газета.

Бывшая КВНщица рассказала о страшном инциденте в соцсетях. По признанию Иды, у нее при воспоминании произошедшего все еще трясутся руки.

«У нас просто ***. У новой духовки взорвалось стекло. Слава Богу, что ребенок был в другой комнате. При этом в конторе говорят, это не гарантия. Новый духовой шкаф! Около часа мучалась со стеклом. Веник, пылесос, швабра — лучшие спутники для вечера субботы. Спасибо, больше не надо», — поделилась пережитым Галич.

Пользователи Сети искренне посочувствовали звезде. «Это по-настоящему страшно», «За такое производителя надо судить», «Просто мрак, даже приличных слов по поводу случившегося нет», — высказались комментаторы.