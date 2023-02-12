Вдова скончавшегося от онкологии Александра Пономаренко выставила на продажу квартиру, чтобы расчитаться по долгам

Актер после долгой и продолжительной болезни умер в конце прошлого года. Как выяснилось после похорон звезды, юморист оставил в наследство большие долги.

Артист старался скрыть болезнь от друзей и не хотел ни у кого просить помощи. Накопления быстро таяли, и мужчине пришлось влезть в долги, взять кредиты, сообщает СтарХит.

В итоге на помощь к нему пришли коллеги-юмористы. «Просто дал деньги на лечение и самое грустное событие. Я очень любил Сашку», — признался Владимир Винокур.

«Надеялись до последнего, что можем его вытащить. По врачам пошли, по знакомым — собирать деньги на лечение. Он скрывал болезнь от семьи и друзей до последнего. Конечно, если бы узнали раньше, можно было что-то сделать», — считает коллега Николай Бандурин.

В поддержку 55-летнего Александра Пономоренко артисты «Аншлага» и «Кривого зеркала», певцы и музыканты, давали благотворительные концерты. Вырученные деньги шли на оплату счетов, но со всеми рассчитаться не получилось.

После смерти мужа вдова узнала, что у Александра Сергеевича долг около 2 миллионов рублей. Она намерена продать в Ростове-на-Дону трехкомнатную квартиру, чтобы его погасить.

А на оставшуюся сумму планирует купить жилье поменьше. Женщина не хочет обращаться за помощью к детям и родственникам - по ее словам, у всех свои проблемы, в том числе и финансовые.