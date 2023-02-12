Трюдо: военный самолёт F-22 NORAD сбил НЛО в небе над Канадой
Канадский премьер Джастин Трюдо сообщил, что военный самолёт F-22 NORAD сбил неопознанный летающий объект на северо-западе Канады.
12 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своём официальном аккаунте Twitter сообщил о том, что командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило неопознанный летающий объект в небе над Юконом на северо-западе страны.
Трюдо уточнил, что военные самолёты США и Канады были подняты в воздух для ликвидации НЛО, который в итоге успешно поразил американский истребитель F-22.
Позже глава Министерства обороны Канады Анита Ананд в пресс-релизе заявила, что сбитый над Юконом объект представлял непосредственную угрозу для гражданской авиации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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