Трюдо: военный самолёт F-22 NORAD сбил НЛО в небе над Канадой

Канадский премьер Джастин Трюдо сообщил, что военный самолёт F-22 NORAD сбил неопознанный летающий объект на северо-западе Канады.

12 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своём официальном аккаунте Twitter сообщил о том, что командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сбило неопознанный летающий объект в небе над Юконом на северо-западе страны.

Трюдо уточнил, что военные самолёты США и Канады были подняты в воздух для ликвидации НЛО, который в итоге успешно поразил американский истребитель F-22.

Позже глава Министерства обороны Канады Анита Ананд в пресс-релизе заявила, что сбитый над Юконом объект представлял непосредственную угрозу для гражданской авиации.