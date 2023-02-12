Столтенберг планирует покинуть пост генерального секретаря НАТО осенью 2023 года
Генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть занимаемы им пост осенью текущего 2023 года, не продлевая срок полномочий.
В воскресенье, 12 февраля 2023 года, немецкая газета Die Zeit, со ссылкой на официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгески, сообщила о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует покинуть занимаемый с 2014 года пост уже осенью текущего года.
«У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — с уверенностью заявила Лунгески.
Текущий срок полномочий Столтенберга истекает 30 сентября 2023 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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