Специалисты рассказали, какая зола на огороде самая эффективная

Одной из самых ценных считается зола, полученная при сгорании березовых дров. Велика ценность пепла и от топинамбура с подсолнечником.

Древесная зола - источник, калия, магния и фосфора. Она содержит около 30 полезных питательных элементов. Зола раскисляет почву, создает благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, повышает зимостойкость растений и так далее.

Из какого сырья получается сама полезная зола? Зола от лиственных деревьев дает много кальция, от хвойных - фосфора. Травянистые растения и лоза винограда после сгорания богаты калием.

Что касается торфяной золы, то в ней много извести и железа, потому такое удобрение полезно для плодовых деревьев.

Но одной из самых ценных считается зола, полученная пр сгорании березовых дров.

Специалисты также отмечают ценность золы сгоревших стеблей топинамбура и подсолнечника. К слову, перед сжиганием стволы этих растений нужно подсушить.