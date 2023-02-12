Специалисты рассказали, какая зола на огороде самая эффективная
Одной из самых ценных считается зола, полученная при сгорании березовых дров. Велика ценность пепла и от топинамбура с подсолнечником.
Древесная зола - источник, калия, магния и фосфора. Она содержит около 30 полезных питательных элементов. Зола раскисляет почву, создает благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, повышает зимостойкость растений и так далее.
Из какого сырья получается сама полезная зола? Зола от лиственных деревьев дает много кальция, от хвойных - фосфора. Травянистые растения и лоза винограда после сгорания богаты калием.
Что касается торфяной золы, то в ней много извести и железа, потому такое удобрение полезно для плодовых деревьев.
Но одной из самых ценных считается зола, полученная пр сгорании березовых дров.
Специалисты также отмечают ценность золы сгоревших стеблей топинамбура и подсолнечника. К слову, перед сжиганием стволы этих растений нужно подсушить.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Алексей Гладкий
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