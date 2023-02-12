Актриса Яна Поплавская припомнила покинувшему Россию коллеге Александру Филиппенко Крым

Звезда осудила отъезд 78-летнего народного артиста РФ в Литву и заявила, что их политические взгляды разошлись еще в 2014-м году.

Актер Александр Филиппенко уехал из Москвы в Вильнюс к дочери. По словам народного артиста, его увольнение из театра Моссовета было согласовано с руководством, и в Литву он едет, чтобы подлечиться, сообщает Космополитен. Яна Поплавская позволила себе не поверить в это.

«Театр держится за вариант «отбыл на лечение». Но от чего можно вылечиться в Вильнюсе? Любые хронические недуги там только обостряются. Мы с Филиппенко много лет дружили - с момента моего первого интервью, которое брала у него еще студенткой. И — по нисходящей — до 2014-го», — поделилась артистка.

По словам Поплавской, их общение длилось "до Крыма". "Потом с обеих сторон оборвалось. В личных разговорах нетрудно избенать Сталина и Солженицына, но Крым фигурой умолчания не мог стать. Человеческие отношения иногда важнее. Иногда, но не всегда", - подчеркнула Яна.

Поплавская посетовала, что не так просто в уме прощаться с артистами, творчество которых любили долгие годы. Но из-за политических позиций некоторых звезд от них отвернулись фанаты.

«У кого-то прошла юность под Макаревича, а теперь не может слушать. Для кого-то потеряла очарование «Ирония судьбы». Легче всех, как мне кажется, расстались с Пугачевой — она давно и надежно порушила свой светлый образ. Из князи в Грязи», — пояснила кинозвезда.