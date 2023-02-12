Пользователи сети называют китайского двойника Илона Маска «Йи Лонг Маск»

Вирусная интернет-звезда представил себя как “пародию” на Илона Маска и “моложе” его в биографии TikTok

Короткое видео, которое было просмотрено более 2,7 миллиона раз, было загружено на канал TikTok вирусного двойника @mayilong0 в среду.

Илонг Ма, вирусный китайский двойник генерального директора Twitter Илона Маска, снова стал вирусным, на этот раз из-за пародии о Dogecoins и Bored Ape Yacht Club NFT.

В клипе видно, как Ма впадает в приступ ярости и бросается на водителя за то, что он сигналил ему.

Интернет-звезда, которая называет себя “пародией” на Илона Маска и “моложе” его в своей биографии на TikTok, кричит на водителя, который затем предлагает расплатиться с ним бумажными купюрами.

Взбешенный предложением, Ма берет бумажные купюры и немедленно бросает их обратно водителю и гневно кричит:

Не надо денег!

Затем его лицо проясняется, когда водитель достает два Dogecoins.

Теперь Ма сразу меняется в лице, с восхищением и улыбкой произносит:

Боже мой! Я люблю тебя!

День Ма становится еще лучше после того, как водитель вручает ему распечатку Bored Ape Yacht Club NFT. И он с удовольствием заявляет:

Обезьянья и собачья валюта! О да!

Ма впервые стал вирусным из-за видео, загруженного в Douyin, китайскую версию TikTok, которая была опубликована на Facebook в декабре 2021 года.

Отметив его сверхъестественное сходство с генеральным директором Tesla и Twitter, многие пользователи социальных сетей стали называть его “Йи Лонг Маск”.

Через несколько месяцев после того, как Ma стал вирусным, Маск даже написал в Twitter, что “хотел бы встретиться” со своим двойником, “если он настоящий”.

Однако вскоре выяснилось, что человек, чей профиль был зарегистрирован в провинции Хэбэй, вовсе не похож на Илона Маска. Он использовал для создания образа графические редакторы.

Настоящие фото Ма Илуна тоже были обнаружены. В итоге аккаунт этого пользователя был удален из Weibo за нарушение правил сообщества весной 2022 года.