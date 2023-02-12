ВОЗ предупредила о высоком риске распространения холеры в мире

Всемирная организация здравоохранения заявила об очень высоком риске распространения холеры в мире.

В ВОЗ отмечают, что число вспышек в последнее время заметно увеличилось. При этом не хватает вакцин и прочих средств для предотвращения и лечения болезни.

По данным организации, информация о случаях заражения холерой поступила как минимум из 18 стран.

Зафиксирован также высокий уровень смертности от этого заболевания. Так, по итогам 2021 года смертность от холеры в мире составляла 1,9%.