ВОЗ предупредила о высоком риске распространения холеры в мире

2023-02-12 13:25

Всемирная организация здравоохранения заявила об очень высоком риске распространения холеры в мире.

В ВОЗ отмечают, что число вспышек в последнее время заметно увеличилось. При этом не хватает вакцин и прочих средств для предотвращения и лечения болезни.

По данным организации, информация о случаях заражения холерой поступила как минимум из 18 стран. 

Зафиксирован также высокий уровень смертности от этого заболевания. Так, по итогам 2021 года смертность от холеры в мире составляла 1,9%.

Опубликовано: Светлана Репина









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