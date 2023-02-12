Rzeczpospolita: поляки всё хуже относятся к украинским беженцам

2023-02-12 13:34

Издание Rzeczpospolita опубликовала результаты опроса, которые показывают, что поляки стали хуже относиться к беженцам с Украины.

Пока отношение большинства жителей страны к украинским беженцам положительное, но четверть опрошенных изменило свои взгляды.

68% респондентов заявили, что за 6 месяцев их отношение к украинским беженцам ухудшилось.

По информации издания, многие беженцы говорят по-русски, поэтому кажутся полякам представителями «русского мира».

Опубликовано: Светлана Репина









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