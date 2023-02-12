Daily Mail: Великобритания не в состоянии руководить силами быстрого реагирования НАТО из-за слабости армии
2023-02-12 13:39
Издание Daily Mail сообщает, что Великобритания не может руководить силами быстрого реагирования НАТО.
В материале сказано, что причина заключается в плачевном состоянии британской армии на данный момент.
Еще одной проблемой является нехватка боеприпасов из-за отправки большого их количества на Украину.
Между тем Великобритании предстоит принять командование силами быстрого реагирования НАТО не позднее 1 января 2024 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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