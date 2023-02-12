«Мужчины никудышные»: Любовь Успенская хочет обеспечить беременость дочери с помощью бараньих яиц

68-летняя звезда мечтает стать бабушкой. Она рассчитывает, что необычный способ поможет ей обзавестись внуками.

Единственная дочь Любови успенской, 33-летняя Татьяна Плаксина, на Новый год загадала стать матерью. И девушку теперь при первой возможности подозревают в беременности, сообщает Космополитен.

Недавно на гастролях начинающей певице стало плохо, ее всю ночь тошнило. «Это было ужасно. Мы были в Самаре, я заказала в номер рыбу, она была очень жирная. На следующее утро меня просто тошнило», — поделилась Татьяна.

Но это оказался не токсикоз, а отравление. В жизни у звездной дочери еще нет мужчины, от которого Татьяна могла бы родить ребенка. «Когда будет суждено, все придет», — философски заметила Плаксина.

Но Любовь Залмановна уже придумала, как помочь дочери забеременить, лишь только та встретит подходящего мужчину. Королева шансона намерена воспользоваться для этого бараньими яйцами, которые считаются мощным афродизиаком.

Звезда готовит необычное блюдо - медальоны из бараньих яиц. Она обжаривает их в японской смеси на оливковом масле. Дело осталось за малым - надо лишь найти Татьяне жениха.

«Честно говоря, мужчины перевелись. У меня было четыре брака, и все никудышные», - признала Успенская во время передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.