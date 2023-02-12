Американские ученые обнаружили радиацию в зубах детей

Особенно высоким уровень радиации молочных зубов был в 1950-х годах 20 века и повышался с каждым годом.

А поскольку радиация была выявлена в детских зубах, ученые закономерно предположили, что она содержится и в костях. Вслед за этим встал вопрос: как радиоактивность могла попасть в детские тела?

Оказалось, это было связано с испытаниями ядерного оружия, активно проводившимися в 1950-1970-е годы 20 века, во времена Холодной войны между СССР и США. Высвобождавшиеся после взрывов вещества попадали в атмосферу и разносились облаками на разные континенты, а потом вместе с дождем попадали в цепочки питания.

Именно с питанием к детям попадала радиация, причем в каждую клетку организма. Это разрушало ДНК детей и приводило к раковым опухолям и лейкемии.

По приблизительным подсчетам, в середине 20 века было испытано более 2000 ядерных боеголовок, в том числе 500 - в воздухе. Радиоактивные элементы распространились по всему земному шару, что повлияло на повсеместный рост онкологических заболеваний в последние полвека.

Большинство радиоактивных отходов имеют период разложения около 5300 лет. Поэтому дети, родившиеся в начале 2000-х и которые родятся в ближайшие 500 лет будут испытывать на себе последствия ядерных испытаний периода Холодной войны 20 века.