Глава СНБО Данилов: силовые органы Украины ждет большая чистка
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, кадровые решения в силовых органах будут приняты 13 февраля на заседании СНБО.
На заседании будут обсуждаться вопросы о дальнейшей чистке в руководстве силового блока, в частности, речь идет о Службе безопасности, о Государственной налоговой службе и о Национальной полиции.
Данилов подчеркнул, что силовые структуры должны полностью очистить свои ряды от тех, кто берет взятки и тормозит развитие бизнеса.
Он также уточнил, что это не разовая акция. Такая работа будет вестись постоянно.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Алексей Гладкий
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