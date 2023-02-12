Глава СНБО Данилов: силовые органы Украины ждет большая чистка

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, кадровые решения в силовых органах будут приняты 13 февраля на заседании СНБО.

На заседании будут обсуждаться вопросы о дальнейшей чистке в руководстве силового блока, в частности, речь идет о Службе безопасности, о Государственной налоговой службе и о Национальной полиции.

Данилов подчеркнул, что силовые структуры должны полностью очистить свои ряды от тех, кто берет взятки и тормозит развитие бизнеса.

Он также уточнил, что это не разовая акция. Такая работа будет вестись постоянно.