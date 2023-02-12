37-летняя Саки Тамогами 16 лет жила крайне скромно, чтобы осуществить свою мечту - к 34 годам иметь три дома

Идя на крайние меры, чтобы сэкономить деньги, женщина даже прибегла к стрижке и продаже своих волос, чтобы осуществить свою мечту.

Мечта Тамогами впервые проявилась, когда ей было 18 лет.

Используя различные способы экономии денег, 27-летняя Тамиами купила свой первый дом в Сайтаме, Япония, за 10 миллионов иен (примерно 75 000 долларов).

Через два года Тамогами совершила свою вторую покупку за 18 миллионов иен (примерно 140 000 долларов).

В 2019 году 34-летняя Тамогами исполнила свое желание, совершив окончательную покупку на 37 миллионов иен (примерно 280 000 долларов).

Для достижения этой цели Тамогами выявила, что максимальная ежедневная трата на еду составляет 200 иен (примерно 1,50 доллара).

Ее основным блюдом была лапша удон с овощами, приготовление которой стоило 50 иен (примерно 0,38 доллара). Чтобы сэкономить на мыле для посуды, женщина решила, что будет есть прямо из кастрюли.

Другие блюда Тамогами включали в себя ломтик хлеба с джемом и рыбу с рисом. Тамогами также покупала исключительно товары на распродаже.

Вместо того, чтобы покупать новую одежду, Тамогами решила сдавать одежду своих родственников в магазины подержанной одежды.

В 29 лет Тамогами дошла до того, что подстригла и продала свои волосы за 3100 иен (примерно 23,40 доллара).

Сегодня Тамогами работает в сфере недвижимости и собирает арендную плату с арендаторов, занимающих комнаты в ее собственности.

Экономная женщина также управляет кошачьим кафе под названием Cafe Yunaagi в своем третьем доме. Все кошки кафе Юнааги - спасенные бездомные.

Историю рассказали в издании NEXTSHARK.