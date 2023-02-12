МИД РБ: В результате ДТП в Польше пострадали 7 белорусов

В Польше рейсовый автобус, следовавший в Ганновер, попал в дорожно-транспортное происшествие.

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь рассказали о происшествии в Польше с участием граждан нашей страны.

Из сообщения белорусского внешнеполитического ведомства следует, что несколько белорусов пострадали в результате ДТП, в который попал рейсовый автобус.

Автобус следовал по трассе в Ганновер и на 105-м километре автобус выехал в кювет и перевернулся. Всего пострадали 7 человек. у всех легкие травмы.

"В Германии на 105-м километре федеральной автострады А2 в направлении города Ганновер произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По информации посольства Беларуси в Германии, в автобусе находились 12 граждан Беларуси, 7 из которых получили легкие травмы", - говорится в сообщении СБ.