МИД РБ: В результате ДТП в Польше пострадали 7 белорусов
В Польше рейсовый автобус, следовавший в Ганновер, попал в дорожно-транспортное происшествие.
В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь рассказали о происшествии в Польше с участием граждан нашей страны.
Из сообщения белорусского внешнеполитического ведомства следует, что несколько белорусов пострадали в результате ДТП, в который попал рейсовый автобус.
Автобус следовал по трассе в Ганновер и на 105-м километре автобус выехал в кювет и перевернулся. Всего пострадали 7 человек. у всех легкие травмы.
"В Германии на 105-м километре федеральной автострады А2 в направлении города Ганновер произошло ДТП с участием рейсового автобуса. По информации посольства Беларуси в Германии, в автобусе находились 12 граждан Беларуси, 7 из которых получили легкие травмы", - говорится в сообщении СБ.
Опубликовано: Николай Скира
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Алексей Гладкий
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