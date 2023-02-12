Швейцарский банк Credit Suisse заморозил 19 миллиардов долларов российских активов

В Швейцарии продолжают конфисковывать активы россиян. На этот раз это сделал банк Credit Suisse.

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российских активов на 17,6 миллиардов местных франков. В долларах эта сумма составляет 19 миллиардов.

При этом ранее власти Швейцарии заявляли о том, что в стране было заморожено российских активов лишь на 7,5 миллиарда долларов.

"Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд), что значительно больше суммы 7,5 млрд франков, которая официально заблокирована властями Швейцари", - пишет ТАСС.