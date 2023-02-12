Сотрудник московской ФСИН задержан за педофилию

В Москве задержали сотрудника ФСИН, которые вел интимные переписки с детьми.

Как сообщает News.ru, в Москве правоохранительные органы задержали мужчину, которые вел интимные переписки с несовершеннолетними.

Педофилом оказался сотрудник московской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Его выявили благодаря тому, что мать одной из его жертв заглянула в телефон своей дочери.

Такого рода переписки, как выяснили правоохранители, мужчина вел с несовершеннолетними более полутора лет.

"Сотрудника московской ФСИН задержали за интимные переписки с детьми, которые, как оказалось, он вел более полутора лет", - пишет источник.