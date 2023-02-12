Сотрудник московской ФСИН задержан за педофилию
В Москве задержали сотрудника ФСИН, которые вел интимные переписки с детьми.
Как сообщает News.ru, в Москве правоохранительные органы задержали мужчину, которые вел интимные переписки с несовершеннолетними.
Педофилом оказался сотрудник московской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Его выявили благодаря тому, что мать одной из его жертв заглянула в телефон своей дочери.
Такого рода переписки, как выяснили правоохранители, мужчина вел с несовершеннолетними более полутора лет.
"Сотрудника московской ФСИН задержали за интимные переписки с детьми, которые, как оказалось, он вел более полутора лет", - пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Алексей Гладкий
СВР: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и странах экс-СССР
Как говорится в официальном заявлении Службы внешней разведки, американские спецслужбы завербовали в январе текущего года 60 боевиков в Сирии, которых планируется направить в Россию и другие государства экс-СССР для совершения терактов.Подробнее...
-
-
-