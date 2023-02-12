Global Times: Армия Китая готовится сбить неопознанный летающий объект в провинции Шаньдунь

Как сообщают СМИ, над территорией Киатя был обнаружен неопознанный летающий объект.

У побережья китайской провинции Шаньдунь был обнаружен неопознанный летающий объект. Сообщается, что китайская армия получила приказ сбить его.

По заявлению Global Times, власти региона разослали сообщения с предупрежденим всем рыболовецким судам в радиусе нескольких километров.

Их попросили соблюдать осторожность и не приближаться к данному объекту до дальнейших распоряжений.