Global Times: Армия Китая готовится сбить неопознанный летающий объект в провинции Шаньдунь
Как сообщают СМИ, над территорией Киатя был обнаружен неопознанный летающий объект.
У побережья китайской провинции Шаньдунь был обнаружен неопознанный летающий объект. Сообщается, что китайская армия получила приказ сбить его.
По заявлению Global Times, власти региона разослали сообщения с предупрежденим всем рыболовецким судам в радиусе нескольких километров.
Их попросили соблюдать осторожность и не приближаться к данному объекту до дальнейших распоряжений.
Опубликовано: Николай Скира
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Алексей Гладкий
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