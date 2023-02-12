Путин оценил работу российской морской пехоты в ходе спецоперации в Украине

2023-02-12 17:02

Президент России оценил работу подразделений морской пехоты в ходе проведения специальной военной операции в Украине.

Российский президент высоко оценил работу подразделений морской пехоты в боевых столкновениях на Украине, написал фрагмент выступления российского лидера в своем Telegram журналист Павел Зарубин.

"Морская пехота работает как следует. Героически сражается прямо сейчас. Бойцы и Тихоокеанского и Северного флота", - отметил российский лидер.

Ранее заместитель Главнокомандующего российским военно-морским флотом  Виктор Астапов подчеркнул, что Россия установила контроль над Бердянском благодаря успешным действиям морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Опубликовано: Максим Алексеев









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