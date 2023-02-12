Президент Польши назвал число военнослужащих США, находящихся в стране

Президент Анджей Дуда назвал число американских военнослужащих, размещенных на территории Польши.

В настоящий момент почти 10 тысяч американских военнослужащих находятся на территории Польши, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью французскому изданию Le Figaro.

"Восточный фланг НАТО усилен присутствием почти 10 тысяч американских военнослужащих, находящихся на польской земле. Мы также планируем увеличить оборонный потенциал в 2023 году почти вдвое - до 4% от ВВП", - сказал Дуда.

В начале февраля прошлого года Польша планировала разместить на своей территории около 1,7 американских военных. Речь шла о переброске 82-й дивизии ВДВ США из Форта-Брэгга.

Позже Дуда объявил о желании увеличить численность польской армии со 115 тыс. до 300 тыс. человек.