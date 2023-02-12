Риттер: Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира

По словам отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, после СВО Россия станет намного сильнее, чем когда-либо в истории.

В интервью одному из Ютуб-каналов Риттер отметил, что вступление в конфронтацию с РФ является большой ошибкой Запада.

Именно это позволит России сломать возникшую с 1990 года неопределенность в системе международной безопасности, считает он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что поражение Украины в конфликте с РФ будет равносильно поражению альянса.