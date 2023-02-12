Риттер: Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира
По словам отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, после СВО Россия станет намного сильнее, чем когда-либо в истории.
В интервью одному из Ютуб-каналов Риттер отметил, что вступление в конфронтацию с РФ является большой ошибкой Запада.
Именно это позволит России сломать возникшую с 1990 года неопределенность в системе международной безопасности, считает он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что поражение Украины в конфликте с РФ будет равносильно поражению альянса.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Алексей Гладкий
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