GT: над Китаем обнаружили неопознанный летающий объект
2023-02-12 17:43
Издание Global Times сообщает, что над восточной частью Китая был обнаружен неопознанный летающий объект.
Он появился в акватории округа Жичжао, о чем сообщило рыболовным судам местное бюро морского развития.
В сообщении указывалось, что объект планируется сбить, поэтому рыбакам предписывалось соблюдать меры безопасности.
Их также просили сфотографировать объекты, если они упадут рядом с рыболовецкими кораблями или лодками.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Алексей Гладкий
СВР: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и странах экс-СССР
Как говорится в официальном заявлении Службы внешней разведки, американские спецслужбы завербовали в январе текущего года 60 боевиков в Сирии, которых планируется направить в Россию и другие государства экс-СССР для совершения терактов.Подробнее...
-
-