GT: над Китаем обнаружили неопознанный летающий объект

Издание Global Times сообщает, что над восточной частью Китая был обнаружен неопознанный летающий объект.

Он появился в акватории округа Жичжао, о чем сообщило рыболовным судам местное бюро морского развития.

В сообщении указывалось, что объект планируется сбить, поэтому рыбакам предписывалось соблюдать меры безопасности.

Их также просили сфотографировать объекты, если они упадут рядом с рыболовецкими кораблями или лодками.